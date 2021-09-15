2021/09/15 | 22:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xh1qsCFj2UM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل امين عام الجامعة العربية ووزراء العدل العرب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل امين عام الجامعة العربية ووزراء العدل العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).