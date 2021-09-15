تغريدة جديدة من الصدر تخص القوات الأمنية وحماية اقتراع تشرين

2021/09/15 | 22:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، ان القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية العملية الديمقراطية القادمة من كل الاخطار.

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وأكد الصدر في تدوينة تابعها "ناس" (15 أيلول 2021): "كلهم يقومون بواجبهم ازاء وطنهم بقوة وحزم واستقلالية على الرغم من التدخلات الحزبية والطائفية والمليشاوية من الداخل فضلا عن التدخلات الخارجية".

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