انتشار أمني بعد إعلان حالة الطوارئ بعدن.. وأنباء عن مقتل متظاهر

2021/09/15 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انشرت طواقم أمنية في شوارع مديريات مدينة عدن عقب ساعات من إعلان حالة الطوارئ من قبل عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، مساء الأربعاء.

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