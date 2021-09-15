السيد الصدر يشيد بجهود القوات الأمنية في معركة العراق مع الإرهاب

2021/09/15 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأشاد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، بجهود القوات الأمنية في معركة العراق مع الإرهاب.وقال السيد الصدر في تغريدة له على منصة "تويتر" تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: "لا ينبغي أن نغفل عن الجهود الجبارة التي تبذلها قواتنا الأمنية الوطنية من الشرطة وباقي الصنوف والتي وقفت مع جيشنا الباسل في معركة العراق مع الإرهاب ومع أعداء العراق لاسترجاع هيبته وسمعته".ادناه نص التغريدة:

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