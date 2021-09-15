رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي وزير الخارجية المصري سامح شكري

2021/09/15 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، وزير الخارجية المصري سامح شكري.

وبحث اللقاء تعزيز التعاون الوثيق سواء كان ثنائياً بين مصر والعراق أو عبر آلية التعاون الثلاثي مع الأردن وفي المجالات كافة، على نحوٍ يلبي تطلعات الشعوب نحو الازدهار والتنمية.

كما تناول اللقاء الدور المنوط بالدبلوماسية البرلمانية وأهميتها في تعزيز الأواصر الأخوية والشعبية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلاً عن تنسيق المواقف حيال قضايا المنطقة، من أجل تدعيم ركائز الاستقرار الإقليمي.

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