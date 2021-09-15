2021/09/15 | 22:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان عن استشهاد عنصرين من قوات البيشمركة إثر انفجار عبوتين ناسفتين كانتا مزروعتين بعجلة تابعة للقوات في منطقة حدودية بمحافظة دهوك.

وأفاد الجهاز بانفجار عبوتين ناسفتين زرعهما مقاتلو حزب العمال الكردستاني بعجلة تابعة لقوات البيشمركة في ناحية دينارتي، وأضاف ان الانفجار أسفر عن استشهاد عنصرين من قوات البيشمركة.

وأفاد مصدر مطلع في ناحية دينارتي بأن قوات البيشمركة تعرضت لانفجارين اثنين على طريق ناحية دينارتي, ومن ثم سماع إطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى استشهاد عنصرين من قوات البيشمركة وإصابة عدد آخر.

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