خبير امني: الحشد الشعبي ارعب دعاة تقسيم العراق

2021/09/15 | 22:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الخبير الامني، جليل خلف، اليوم الاربعاء، ان الحشد الشعبي ارعب دعاة تقسيم العراق، فيما لفت ان عدم الاعتراف بـ(اسرائيل) اصبحت سياسة ثابتة للعراق.وقال خلف لبرنامج “حصاد الايام”، ان “الاعتداء الذي طال الحشد الشعبي ليس الاول من نوعه”، مبينا ان “اميركا ردت باعتدائها على استهداف اربيل مؤخرا”.واضاف ان “نوعية الاعتداء تدل على […]

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