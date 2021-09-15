الصدر يغرد من جديد بشأن القوات الأمنية

2021/09/15 | 22:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادغرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، مجددا بشأن القوات الأمنية.

وقال الصدر في تغريدته: انه "لا ينبغي ان نغفل عن الجهود التي تبذلها قواتنا الأمنية الوطنية في الشرطة وباقي الصنوف الأخرى التي وقفت مع الجيش في معركة العراق مع الإرهاب لإرجاع هيبة العراق وسمعته".

وأضاف: "كلهم يقومون بواجبهم إزاء وطنهم بقوة وحزم واستقلالية على الرغم من التدخلات الحزبية والطائفية والميليشاوية من الداخل فضلا عن التدخلات الخارجية".

وتابع الصدر قائلا: "انني على يقين، سيقومون بواجبهم في حماية العملية الديمقراطية القادمة من كل الاخطار التي يتربص بها المتربصون".

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