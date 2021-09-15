شاهد.. رد فعل مثير لأحد حكام برامج المواهب بعد ما فعله متسابق

2021/09/15 | 23:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار أداء متسابق يبلغ من العمر 16 عامًا دهشة الحكم، سايمون كويل، لدرجة أنه وقف على طاولة التحكيم ليحيي المتسابق البهلوان.

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