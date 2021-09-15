مقتل عنصرين في البيشمركة بانفجار عبوة في دهوك

2021/09/15 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل عنصرين في البيشمركة بانفجار عبوة في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات مكافحة الارهاب في كردستان، انفجرت عبوة بين قرية كاني توز وقرية نيركي في مقاطعة دينارتي، نصبها حزب العمال الكردستاني".

وأضاف المصدر أن "العبوة اسفرت عن مقتل عنصرين من البيشمركة".

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