الكندي: الحشد له لدور “الابرز” في هزيمة داعش الاميركي

2021/09/15 | 23:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، اليوم الاربعاء، الحشد له لدور الابرز في هزيمة داعش الاميركي، فيما شدد على ان اميركا تستهدف الحدود العراقية السورية لادامة الارهاب.وقال الكندي لبرنامج “حصاد الايام”: ان “اميركا اعلنت مسبقا ان الحشد الشعبي عدو لها، واميركا سعت لالغاء الحشد او دمجه لكنها باءت بالفشل”.واضاف ان […]

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