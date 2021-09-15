بعد الجيش العراقي.. الصدر يغرد بشأن القوات الامنية

2021/09/15 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، ان القوات الامنية ستقوم بواجباتها في حماية العملية الديمقراطية القادمة من كل الاخطار، مشيدا بجهود القوات الأمنية في معركة العراق مع الإرهاب.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر،اليوم (15 أيلول 2021)، انه "لا ينبغي أن نغفل عن الجهود الجبارة التي تبذلها قواتنا الأمنية الوطنية من الشرطة وباقي الصنوف والتي وقفت مع جيشنا الباسل في معركة العراق مع الإرهاب ومع أعداء العراق لاسترجاع هيبته وسمعته".

واضاف، ان "كلهم يقومون بواجبهم ازاء وطنهم بقوة وحزم واستقلالية على الرغم من التدخلات الحزبية والطائفية والمليشاوية من الداخل فضلا عن التدخلات الخارجية".

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