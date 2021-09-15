شاهد بالفيديو.. شكاوى من ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق بالأسواق العراقية

2021/09/15 | 23:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HNLmFOFyJro

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