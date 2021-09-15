2021/09/15 | 23:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أطلت مارتا حامد، طليقة الشاعر العراقي فائق حسن الذي أعلن مؤخراً زواجه من الفنانة السورية أصالة نصري، للمرة الأولى على متابعيها، للرد على الأحاديث التي نُسبت إليها خلال الأيام القليلة الماضية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طليقة الشاعر “فائق حسن” تُطل لأول مرة عقب إعلان زواجه من “أصالة نصري “ المركز الخبري الوطني.

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