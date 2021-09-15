بالأسلحة المتوسطة والثقيلة.. تفاصيل نزاع عشائري في ذي قار

2021/09/15 | 23:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

مصدر أمني

اندلع نزاع عشائري، اليوم الاربعاء، في منطقه البدعة في الشطرة بمحافظة ذي قار بين عشيرة الدبات وعشيرة الهلالية.

وقال مصدر امني لوكالة (بغداد اليوم)، انه "تم استخدام كافة انواع الاسلحة المتوسطة والثقيلة، من كلا الطرفين ما ادى الى اصابة شخصين".

واضاف، ان "النزاع مستمر حتى الآن بشكل عنيف".

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