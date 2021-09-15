الصدر: القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية العملية الديمقراطية

2021/09/15 | 23:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، ان القوات الامنية ستقوم بواجبها في حماية العملية الديمقراطية القادمة من كل الاخطار.وأكد الصدر في تدوينة تابعها “النور نيوز” كلهم يقومون بواجبهم ازاء وطنهم بقوة وحزم واستقلالية على الرغم من التدخلات الحزبية والطائفية والمليشاوية من الداخل فضلا عن التدخلات الخارجية”.

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