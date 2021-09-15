البارزاني ووالاس: داعش لا يزال خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار العراق

2021/09/15 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع وزير الدفاع البريطاني بين والاس في لندن آخر مستجدات الحرب على الإرهاب في العراق والمخاوف من عودة داعش للظهور.

واتفق البارزاني وبن والاس على أن داعش لا يزال خطراً حقيقياً يهدد أمن واستقرار العراق والمنطقة والعالم أيضاً، ولا تزال هناك حاجة إلى مساندة ودعم المجتمع الدولي للعراق وإقليم كوردستان في مواجهته والقضاء عليه

وأكد وزير الدفاع البريطاني استمرار مشاركة ومهام قوات بلاده ضمن إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش، مؤكداً دعم بلاده الكامل للعراق وإقليم كردستان في التصدي للإرهاب.

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