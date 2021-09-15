رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

2021/09/15 | 23:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الأثناء، التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق.

وأكد الحلبوسي خلال اللقاء، أن العلاقة بين البلدين تمضي بخطى متصاعدة، وأن مجلس النواب حريصٌ على زيادة وتيرة التعاون بين البلدين ويسعى إلى إزالة كل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، مشيرا إلى أهمية توسيع التعاون بين المؤسسات التشريعية لتمكين حكومتي البلدين من العمل على تنفيذ البرامج المشتركة في جميع المجالات.

من جانبه، أشار رئيس مجلس الشيوخ المصري أن بلاده تدعم التعاون والشراكة بين البلدين وكل ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للعراق، مؤكدا حث الشركات المصرية في القطاعين العام والخاص للاستثمار في عدد من المجالات ومنها مجال الطاقة المتجددة وصناعة الأدوية ومراكز الأبحاث.

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