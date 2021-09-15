2021/09/15 | 23:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجّحت دراسة فريق سعودي عالمي مشترك أن يكون موقع الجمل بمنطقة الجوف (شمال المملكة)، من أقدم المواقع في العالم لنحت الحيوانات المجسمة بالحجم الطبيعي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: دراسة ترجح أن موقع الجمل شمال المملكة من أقدم مواقع نحت الحيوانات بالعالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: دراسة ترجح أن موقع الجمل شمال المملكة من أقدم مواقع نحت الحيوانات بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).