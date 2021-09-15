الكندي: البعض سكت عن عدم تطبيق الاتفاقية الصينية لانه التزم بالإملاءات الاميركية

2021/09/15 | 23:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية، هاشم الكندي، اليوم الاربعاء، ان البعض سكت عن عدم تطبيق الاتفاقية الصينية لانه التزم بالإملاءات الاميركية.وقال الكندي لبرنامج “حصاد الايام”: ان “دول عديدة وقعت اتفاقيات اقتصادية مع الصين، و الصين تعالج اشكاليات كثيرة مقابل النفط”.واضاف ان “اميركا اسقطت حكومة عبد المهدي بسبب الصين، حيث ان الارادة […]

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