الصدر يغرد بشأن القوات الأمنية

2021/09/15 | 23:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الى عدم “اغفال” الجهود الجبارة التي تبذلها القوات الأمنية.وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”، “لا ينبغي أن نغفل عن الجهود الجبارة التي تبذلها القوات الأمنية في معركة العراق مع الإرهاب”.

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