الحزب الشيوعي العراقي يستنكر احتجاز القيادي ابو التمن ومجموعة اخرى من ‏النشطاء برفقته

2021/09/15 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الحزب الشيوعي العراقي، الاربعاء، اعتقال عضو المكتب السياسي للحزب ‏عزت ابو التمن الى جانب مسؤول منظمة الحزب في المحمودية ومجموعة اخرى ‏من النشطاء في بغداد.‏

وقال الحزب الشيوعي في بيان تبقى ‏NRT‏ نسخة منه اليوم (15 ايلول 2021)، ‏‏"منعت قوة من الجيش مرة اخرى مساء اليوم في المحمودية مجموعة من النشطاء ‏الشيوعيين من تعريف المواطنين بموقف الحزب من الانتخابات البرلمانية المقبلة،" ‏مبينا انها "احتجزت عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي عزت ابو ‏التمن الى جانب مسؤول منظمة الحزب في المحمودية سعدون غازي، مدة تزيد عن ‏ساعتين قبل اخلاء سبيلهما."‏

واضاف البيان "لقد تكرر هذا التصرف في الايام الاخيرة، ويبدو ان هناك توجيها ‏مسبقا للتضيق على النشاط السياسي للقوى المقاطعة للانتخابات مايعكس ضيقا ‏بالمعارضة والرأي الاخر."‏

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