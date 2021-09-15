"غير مقبول".. تعليق أميركي على "التحرش" بمفتشات وكالة "الطاقة الذرية" في إيران

2021/09/15 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت الولايات المتحدة بتقارير أفادت تعرض مفتشات تابعات للوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحرض خلال تفقدهن مواقع نووية في إيران.

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