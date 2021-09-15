رئيس الحكومة البريطانية يسمي وزيراً جديداً للتعليم ينحدر من أصول عراقية

2021/09/15 | 23:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عيّن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية، الأربعاء، ناظم الزهاوي وزيرا للتعليم في حكومته.

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والزهاوي هو سياسي بريطاني من أصل عراقي، أصبح عضوا في البرلمان البريطاني في انتخابات 2010.

وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967 وترعرع في منطقة إيست سوسيكس في جنوب لندن وتلقى تعليمه المدرسي في "كينغز كولدج" في ويمبلدون في لندن وتعليمه الجامعي في "يونيفرسيتي كولدج" التابعة لجامعة لندن.

وعيّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء ليز تروس التي تتولى حالياً حقيبة التجارة الخارجية، وزيرةً للخارجية، وفق ما أعلن داونينغ ستريت.

وتحلّ ليز تروس التي كانت تقود حتى الآن المفاوضات التجارية في مرحلة ما بعد بريكست، محل دومينيك راب وهو وزير كبير في الحكومة البريطانية تعرّض لانتقادات بسبب تقاعسه في ملف الأزمة الأفغانية.



وعُيّن هذا الأخير وزيراً للعدل.

"RT"

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