2021/09/15 | 23:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MzMz7mQhENI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يستمر بالاعتماد على النفط بالرغم من اعلان "الورقة البيضاء" الحكومية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يستمر بالاعتماد على النفط بالرغم من اعلان "الورقة البيضاء" الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).