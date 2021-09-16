وزيرة الهجرة تهدد محافظا عراقيا

2021/09/16 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، الاربعاء، استمرارها بمتابعة محافظ بابل عن طريق ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة.

وذكرت جابرو في لقاء متلفز تابعه NRT، اليوم (15 ايلول 2021)، ان "مشكلتنا مع محافظ بابل يعود الى الالفاظ التي اطلقها اثناء الاجتماع واطلب منه ان يعامل النازحين معاملة انسانية كبيرة".

واضافت، ان "الفئة التي تعتني بها وزارة المهجرين، اناس بسطاء جدا يعانون من الفقر وامورهم المادية متعبة".

واوضحت، ان "هذه الفئات يجب التعامل معها بحذر وانسانية، والا فإنني سأستمر بالمتابعة عن طريق ديوان الرقابة والنزاهة".

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