2021/09/16 | 00:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عيّن العاهل المغربي، محمد السادس، الأربعاء، مفتشا عاما جديدا للقوات المسلحة الملكية، وهو ثاني أكبر منصب في الجيش، وفق ما أفاد القصر الملكي في بيان نقله وكالة الأنباء الرسمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملك المغرب يعين مفتشا عاما جديدا للجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).