رودريجو يمنح ريال مدريد فوزا قاتلا على الإنتر

2021/09/16 | 00:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعخطف ريال مدريد فوزا قاتلا من أمام مضيفه إنتر ميلان، بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.سجل البرازيلي رودريجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح ريال مدريد أول 3 نقاط تمكنه من احتلال المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما ظل إنتر بدون نقاط في المركز الثالث.المصدر: كورة

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