2021/09/16 | 00:25 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BwKes_xegqg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القلوب تحث خطاها قبل الاقدام وهي تتنفس عبير كربلاء الحسين (ع) | 2021/9/15) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القلوب تحث خطاها قبل الاقدام وهي تتنفس عبير كربلاء الحسين (ع) | 2021/9/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).