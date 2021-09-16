2021/09/16 | 00:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WgQrrSjkmkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل من العراقية الإخبارية مع علي الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نشرة اخبار الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل من العراقية الإخبارية مع علي الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).