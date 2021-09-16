ريال مدريد يتغلب على إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

2021/09/16 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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خطف ريال مدريد فوزا قاتلا من أمام مضيفه إنتر ميلان، بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سان سيرو"، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل البرازيلي رودريجو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح ريال مدريد أول 3 نقاط تمكنه من احتلال المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، بينما ظل إنتر بدون نقاط في المركز الثالث.

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