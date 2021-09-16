"الصدريون سيكتسحون الانتخابات العراقية".. الكعبي يتحدث عن رئيس الحكومة المقبلة- عاجل

2021/09/16 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء ان الانتخابات المقبلة واحدة من التحديات التي واجهت العملية السياسية، فيما توقع أن الصدريين سيكتسحون المقاعد في الانتخابات.وقال الكعبي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، ان "الانتخابات المقبلة واحدة من التحديات التي واجهت العملية السياسية، اذ ان النظام السياسي العراقي القائم على الديمقراطية يتطلب وجود انتخابات"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات لم يكن رغبة الكتل السياسية قطعاً".واضاف، ان "تغيير النظام الانتخابي يؤثر في الناخب من جهة والمرشح من جهة أخرى، فالنظام الانتخابي الحالي يحقق عدالة أكثر، فضلا عن ان الدائرة الصغيرة ستنعكس على المواطنين من ناحية تقديم الخدمات".ودعا الكعبي "المرشح أن يصدق مع ناخبيه بعد الفوز"، مبينا ان "كتلته تعمل على ترجمة الإصلاح الذي نادى به السيد مقتدى الصدر".واشار الى، ان "النظام الانتخابي الحالي لا يساعد على تشكيل التحالفات خلال العملية الانتخابية، الا انه بعد الانتخابات ستكون هناك خارطة جديدة للتحالفات، اذ ان نظامنا الديمقراطي يحتم على أن يكون اتخاذ القرار بمشاركة الآخرين".واشار الى، ان "مجلس النواب كان وما زال يريد تجسيد مقولة صنع في العراق وزرع في العراق، متهما سفراء دول بالتدخل لمنع تنفيذ المشروع الوطني "صنع في العراق وزرع في العراق".وعبر عن قناعته ان "رئيس الحكومة المقبلة إما أن يكون صدرياً وإما أن يأتي به الصدريون، اذ ان مشروعنا المقبل تشكيل حكومة قوية بالتشاور مع شركائنا في الوطن".واكد، ان "نتائج الانتخابات ستفرض على الشركاء ملامح التحالفات المقبلة، وان الصدريين سيكتسحون المقاعد في الانتخابات المقبلة".وتطرق الى وثيقة الشرف وقال انها "ستحتم على القوى السياسية رسم خارطة سياسية جديدة، فلا يمكن لطرف سياسي أن يعيد بناء الدولة بمفرده".

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