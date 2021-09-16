توقيع مدونة للسلوك الانتخابي في بغداد: إدانة الانحرافات وتعهد بالنزاهة

2021/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ عقد‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بغداد‭ ‬امس‭ ‬اجتماع‭ ‬دعا‭ ‬اليه‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬برهم‭ ‬صالح،‭ ‬و‭ ‬ضم‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬وقادة‭ ‬وممثلي‭ ‬القوى‭ ‬السياسية،‭ ‬ورئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬والممثلة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭ ‬بلاسخارت‮»‬‭.‬ وشهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬‮«‬وثيقة‭ ‬السلوك‭ ‬الانتخابي‭ ‬المُقدَّمة‭ ‬من‭ […]

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