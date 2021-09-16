المدونة ليست وثيقة

2021/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جميع‭ ‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭ ‬بدوراتها‭ ‬المتعددة‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وجدناهم‭ ‬يوقعون‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬الاصطلاح‭ ‬عليه‭ ‬مدونة‭ ‬السلوك‭ ‬الانتخابي،‭ ‬للتعهد‭ ‬بالالتزام‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬نجاح‭ ‬الانتخابات‭ ‬واحترام‭ ‬معطياتها‭ ‬ومخرجاتها‭.‬ورعت‭ ‬المبعوثة‭ ‬الأممية‭ ‬جلسة‭ ‬التوقيع‭.‬لا‭ ‬ندري‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬تغير‭ ‬بسلوك‭ ‬الموقعين‭ ‬اليوم‭ ‬عن‭ ‬سلوكهم‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ثماني‭ […]

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