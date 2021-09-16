ماكرون ومحمد بن زايد يبحثان الشراكة الاستراتيجية

2021/09/16 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأربعاء‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬أبو‭ ‬ظبي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان،‭ ‬لبحث‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬والتي‭ ‬تتجلى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬العسكري‭ ‬ودعم‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭.‬ ووصل‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬فونتينبلو‭ ‬شرق‭ ‬باريس‭ ‬للقاء‭ ‬ماكرون‭ ‬حول‭ ‬مائدة‭ ‬غداء‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬11‭,‬45‭ ‬ت‭ ‬غ‭.‬وأشاد‭ […]

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