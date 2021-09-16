2021/09/16 | 00:41 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراهق يتلقى طعنة مميتة في رقبته إثر خلاف مع قريبه على "حمامة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 00:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراهق يتلقى طعنة مميتة في رقبته إثر خلاف مع قريبه على "حمامة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراهق يتلقى طعنة مميتة في رقبته إثر خلاف مع قريبه على "حمامة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).