بهدف طائر.. ريال مدريد يحقق انتصارا

2021/09/16 | 00:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد البديل البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى فوز قاتل على مضيفه إنتر ميلانو الإيطالي بهدف قاتل

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