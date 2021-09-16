النفط العراقية: نسعى إلى إبرام الاتفاقيات مع الدول لإقامة مشاريع استثمارية

2021/09/16 | 00:47 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار اسماعيل، أن العراق يسعى إلى تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الجانب العراقي في اللجنة "العراقية –الإماراتية"، التي انعقدت، اليوم الأربعاء، بحسب بيان لوزارة …

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