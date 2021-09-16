"حمامة" تودي بحياة شاب في محافظة عراقية!.. ما القصة؟

2021/09/16 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بان "حمامة" ادت الى مصرع شاب في محافظة الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "شابا يبلغ من العمر 16 عاما لقي مصرعه بعد طعنه بسكين في منطقة الرقبة من قبل اقاربه مما ادى الى وفاته في الحال".وأضاف أن "الحادث حصل في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية، جراء خلاف على حمامة".

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