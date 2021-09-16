2021/09/16 | 01:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة.. مسلحون يطلقون النار على عنصر في الحشد الشعبي: جراحه خطيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/16 | 01:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. مسلحون يطلقون النار على عنصر في الحشد الشعبي: جراحه خطيرة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. مسلحون يطلقون النار على عنصر في الحشد الشعبي: جراحه خطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).