2021/09/16 | 01:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإصابة شخص بهجوم مسلح في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص ضمن منطقة الحكيمية في البصرة".

وأضاف المصدر أن "الهجوم اسفر عن اصابته بجروح خطيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شخص بهجوم مسلح في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شخص بهجوم مسلح في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).