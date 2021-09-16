"غواصات تعمل بالدفع النووي".. الإعلان عن شراكة بريطانية-أسترالية-أميركية

2021/09/16 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أطلقت، الأربعاء، شراكة أمنية جديدة في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

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