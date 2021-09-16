بمشاركة ميسي ونيمار ومبابي.. سان جرمان يتعادل وفوز مثير لمانشستر سيتي

2021/09/16 | 01:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط باريس سان جرمان الفرنسي، في فخ التعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1، في حين حقق مانشستر سيتي الإنكليزي فوزا مثيرا على لايبزيغ الألماني 6-3 الأربعاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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