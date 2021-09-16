2021/09/16 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_الرشيدي الحاضر هو المشترك بين الماضي والمستقبل بحدود مطموسة أو وهمية.



لا يهم الخط أو السهم الزمني في وجهته سواء كان من الماضي إلى المستقبل أو من المستقبل إلى الماضي ،ما يهمني هو هذا الحاضر الذي نعيشه أو يعيشنا بقدره وقدرته .



هذا الحاضر الذي هو حاضرنا: ليس له من شأنه إلا تسميته أو معناها، شأنه كشأن ما يتصارع في تفكيري من أسئلة لا تكاد تُبنى إلا لتفر منها أجوبتها فرار الظلام من النور، بإيعاز مني أو بضي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستقبل بوساطة الماضي عند الحاضر. - محمود الرشيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستقبل بوساطة الماضي عند الحاضر. - محمود الرشيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).