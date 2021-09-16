"ترخيص لقاح للأطفال بين 6 أشهر و5 سنوات.. وثيقة جديدة تظهر خطط "فايزر"

2021/09/16 | 02:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط شركة "فايزر" للصناعات الدوائية للتقدم بطلب للحصول على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء لإعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للأطفال ما بين 6 أشهر و5 أعوام، في نوفمبر.

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