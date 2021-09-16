بث حي.. شاهد إطلاق أول بعثة مدنية بالكامل لسبيس إكس

2021/09/16 | 02:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق أول رحلة بطاقم مدني بالكامل لشركة سبيس إكس، في الساعة الثامنة مساء الأربعاء.

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