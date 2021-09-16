ماكرون يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى

2021/09/16 | 03:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن قوات بلاده قتلت زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى.

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