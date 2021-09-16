إطلاق نار على قيادي في

2021/09/16 | 03:39 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير

أصيب قيادي في حركة "كتائب حزب الله"، بإطلاق نار على يد مجهولين وسط مدينة البصرة.

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وكشف ضابط في الشرطة لـ "الترا عراق"، تفاصيل حول الحادثة التي وقعت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر، مشترطًا إخفاء هويته.

وقال الضابط، إنّ "نداءً بلغنا قبيل منتصف الليل حول حادث إطلاق نار على شخص يدعى هادي عودة عبد الجليل العيداني داخل مركبة من نوع تويوتا، من قبل مسلحين يستقلان دراجة نارية، في منطقة الحكيمية، وسط المدينة".

وأوضح الضابط، أنّ "المستهدف هو قيادي في حركة كتائب حزب الله يبلغ من العمر 46 عامًا"، مشيرًا إلى أنّ "العيداني الذي يلقب (أبو حسن)، أصيب بنحو ست رصاصات في الكتف الأيسر والصدر واليد اليمنى".

وأكّد الضابط، أنّ العيداني نقل إلى مستشفى الفيحاء التعليمي و"خضع إلى عملية جراحية على الفور، وهو في حالة مستقرة".

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