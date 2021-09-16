العراق ينتظر الدفعة الأولى من طائرات

2021/09/16 | 04:10 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحرير

تنتظر وزارة النقل، دفعة أولى من طائرات إيرباص، وفق عقد شراء عشرات الطائرات أبرمه العراق في وقت سابق.

وقال المتحدث باسم الشركة العامة للخطوط الجوية حسين جليل في تصريح، إنّ "الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطولاً يتكون من 31 طائرة مختلفة الأحجام والسعات معظمها طائرات حديثة، وستتم إضافة طائرات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة إيرباص، إذ تم إبرام عقد معها لشراء خمس طائرات سيتم تسلم أول طائرة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل".

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وأضاف جليل، أنّ "الخطوط الجوية سبق وأن أبرمت اتفاقًا مع شركة بوينغ الأمريكية عام 2008 لشراء 30 طائرة، تسلمت منها 14 طائرة وسيتم تسلم 16 طائرة في العام المقبل على شكل دفعات"، موضحًا أنّ "الشركة حققت زيادة في نسب الرحلات والمسافرين خلال شهر أب/أغسطس المنصرم، ومن المتوقع تحقيق زيادة أوسع خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتزامن مع جملة الخدمات المميزة التي يقدمها الناقل الوطني وإعادة تشغيل عدد من الخطوط التي كانت متوقفة".

وأعلنت وزارة النقل، في نيسان/أبريل، أنّ العراق سيتسلم 5 طائرات للنقل المدني من شركة "إيرباص" من نوع (A220) في غضون أشهر، من أصل 45 طائرة.

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