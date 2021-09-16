عقد مع الجامعة الأمريكية للتنقيب عن مدينة تاريخية مهددة بالغرق

2021/09/16 | 04:41 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الثقافة، إبرام عقد تعاون مع الجامعة الأمريكيَّة في السليمانية للتنقيب والبحث عن آثار مدينة آشور التاريخية و200 موقع أثري آخر، ستغمرها مياه بحيرة سد مكحول.

وتأمل الوزارة إيقاف مشروع إنشاء هذا السد بعد الانتهاء من التنقيب.

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وباشرت وزارة الموارد المائية قبل أشهر، بتشييد سد مكحول على نهر دجلة، حيث يمتد موقع السد وبحيرته بحسب المخططات من ناحية الزوية شمال قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين وصولاً إلى ناحية أيسر الشرقاط وأجزاء واسعة من نواحي جنوب غربي كركوك.

وقال مدير عام هيئة التحريات والتنقيبات في الهيئة العامة للآثار والتراث بالوزارة علي شلغم في تصريح، إنّ "العقد الذي أبرم بقاعة (دوني جورج) بمقر الهيئة، مهم للغاية كونه يتعلق بأكثر من 200 موقع أثري، أهمها مدينة آشور التاريخية التي ستغمرها مياه بحيرة سد مكحول بالكامل".

وأوضح، أنَّ "العقد المبرم يهدف إلى توثيق المواقع الأثرية والكشف عنها في المنطقة التي ستغمرها بحيرة سد مكحول، ضمن محافظتي صلاح الدين وكركوك، إضافة إلى أجزاء من محافظة نينوى تضررت بفعل العبث والتخريب على يد تنظيم داعش".

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